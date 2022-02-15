Лавров и глава МИД Польши начали встречу с настроем на позитивные итоги по темам ОБСЕ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал переговоры с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау, прибывшим в российскую столицу с рабочим визитом накануне. Стороны обменялись приветственными словами, в которых выразили настрой на достижение позитивных подвижек по темам, формирующим повестку ОБСЕ.

Встреча проходит в историческом особняке российского дипведомства на Спиридоновке. Министры беседуют без масок, в то время как члены обеих делегаций почти в полном составе носят эти средства защиты. Помимо периода пандемии переговорный процесс сторон осложняет, по замечанию Лаврова, и "не лучшее время" в работе ОБСЕ, поскольку за прошлые годы "накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ и те, цели, которые главы государств перед этой организацией поставили".

При этом российский министр отметил, что как у Москвы, так и у Варшавы есть предложения по работе структуры, которые содержат "рациональное зерно". Он выразил надежду, что в ходе нынешней встречи удастся найти "точки соприкосновения", чтобы польские коллеги могли "достичь позитивных результатов на посту председателя ОБСЕ".

Рау в свою очередь указал, что рад быть в Москве в это время, поскольку считает встречу с российским визави "особенно важной" на фоне напряженной обстановки в регионе ОБСЕ. Польский министр выразил надежду, что обсуждение соответствующего вопроса "приведет к дипломатическим решениям в духе взаимного уважения и согласия".

Примечательно, что нынешняя рабочая поездка Рау - первый визит главы польской дипломатии в Москву за почти 10 лет.

Как сообщил ранее пресс-секретарь польского дипведомства Лукаш Ясина, после завершения официальной части визита около 14:40 по московскому времени польский министр и делегация отправятся на проспект Андрея Сахарова к "Стене скорби" - мемориалу жертвам политических репрессий, а после посетят мемориал "Соловецкий камень". Позднее в посольстве Польши в Москве министр встретится с представителями российского гражданского общества.