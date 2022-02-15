Песков заявил, что за океаном как мантру произносят "заклинания" о скорой войне

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские войска после учений всегда возвращаются в места постоянной дислокации, но за океаном сочиняют страшилки и как мантру произносят "заклинания" о том, чтобы между РФ и Украиной как можно скорее началась война. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы всегда говорили, что после того, как завершаются учения - те стадии, которые должны завершаться в определенные сроки, - войска возвращаются в места постоянной дислокации", - напомнил представитель Кремля.

Он добавил, что так происходит и на сей раз, "здесь нет никакой новизны". "Это обычный процесс. Все остальные страшилки - это, пожалуйста, обращайтесь как раз к этим авторам страшилок, которые сидят за океаном и которые как мантру произносят заклинания о том, чтобы как можно скорее началась война", - отметил Песков.