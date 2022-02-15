{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: нельзя исключать силовой операции в Донбассе со стороны Украины

Нельзя исключать силовой операции в Донбассе со стороны Украины - Песков.

Путин заявил, что ему интересно послушать оценки Шольца о происходящем на мировой арене
Читать полностью