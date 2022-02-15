В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Шольца

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на максимально конструктивные и полезные переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, на которых они смогут обменяться мнениями по "горящим вопросам". Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными. Переговоры проходят для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по этим горящим вопросам", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как повлияет заявление Шольца о всецелой поддержке Украины на тональность переговоров на высшем уровне.

Песков добавил, что переговоры будут продолжительными, тем для обсуждения очень много. "Вполне можно предположить, что переговоры [Путина и Шольца] будут продолжительными, тем для обсуждения очень много, [это и] беспрецедентная напряженность в Европе, [и] тема гарантий безопасности для России", - сказал представитель Кремля, добавив, что много тем касаются и двусторонних отношений государств. "Это весьма и весьма солидный багаж торгово-экономических отношений, крупных проектов", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Песков подтвердил, что на переговорах будут соблюдаться меры санитарной безопасности. "Будет такой же [как на некоторых предыдущих встречах президента РФ с зарубежными политиками] режим с мерами предосторожности, они (Путин и Шольц - прим. ТАСС) будут на большем, чем обычно, расстоянии", - сказал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что "это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность".

Во вторник Шольц прибыл с визитом в Москву, где состоятся его переговоры с Путиным. Это будет первая очная встреча двух политиков. Перед поездкой в Москву канцлер Германии посетил Киев.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ отказался от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста на коронавирус. Песков, комментируя это, обратил внимание, что у всех сторон есть свои протоколы и предпочтения. "Мы с уважением и пониманием относимся к тем протоколам, которые есть у наших партнеров из ФРГ", - заключил он.