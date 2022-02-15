Лавров надеется, что страны Запада ответят по отдельности на его послание по безопасности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что страны Запада направят по отдельности ответы по существу на российское послание по тематике неделимости безопасности. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

"Я для того, чтобы прояснить подходы наших коллег, чьи лидеры подписались под этими документами, направил министрам иностранных дел соответствующих стран в Европе послания с просьбой уточнить, как они сами понимают набор этих обязательств, которые называются принципом неделимости безопасности. Рассчитываю, что такие ответы по существу обязательно поступят. По крайней мере, просил господина Рау не забыть это сделать", - сказал Лавров.