Госдума направит президенту обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.

За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался. При этом Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, постановление "будет подписано незамедлительно и направлено главе государства".