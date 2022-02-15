Путин заявил, что ему было бы интересно послушать оценки Шольца о происходящем в мире

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что значительная часть его переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем будет посвящена вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.

"Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины", - сказал Путин, открывая переговоры.

Российский лидер отметил, что рад видеть своего собеседника. Он добавил, что обозначенный круг вопросов представляет большой взаимный интерес.

Глава российского государства напомнил, что на прошлой неделе принимал в Кремле президента Франции Эмманюэля Макрона и обсуждал с ним эти же темы. "Знаю, что он вас проинформировал по сути тех вопросов, которые были подняты в ходе нашей дискуссии. Конечно, мне было бы в этой связи очень интересно, полезно услышать и ваши собственные оценки того, что происходит", - сказал Путин, обращаясь к Шольцу.

О переговорах

Это первая очная встреча двух лидеров, которой предшествовал телефонный разговор 21 декабря прошлого года. Переговоры с Шольцем, еще одним партнером по диалогу "нормандской четверки", начались в представительском кабинете Кремля при соблюдении мер эпидемиологической безопасности. Путин и Шольц при встрече не стали обмениваться рукопожатиями и расположились за шестиметровым овальным столом на внушительном расстоянии друг от друга. ​​​​​​​

Аналогичный вариант рассадки и общения был выбран службами протокола российского и французского лидеров на прошлой неделе во время переговоров Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. До этого в аналогичном формате прошла встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, на повестке дня три ключевых темы - гарантии безопасности для России, деэскалация вокруг Украины и судьба газопровода "Северный поток - 2". Ожидается, что президент РФ и канцлер ФРГ поделятся с журналистами на пресс-конференции итогами встречи. При этом Песков не стал делать прогнозов по длительности предстоящих переговоров, а также воздержался от попыток предугадать, понадобится ли Путину и Шольцу время для дополнительного общения после пресс-конференции, как это произошло в ходе контактов с Макроном.

Это первая личная встреча Путина и Шольца. По информации газеты Bild am Sonntag, перед визитом в Россию канцлер ФРГ провел обстоятельный разговор с экс-канцлером Ангелой Меркель, чтобы лучше подготовиться к встрече с главой российского государства.