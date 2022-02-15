Лавров: Запад хочет установить контроль над Киевом и Тбилиси путем сближения с НАТО и ЕС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Навязанный Украине и Грузии выбор в пользу НАТО и Европейского союза обусловлен стремлением Запада оторвать их от России и установить над ними внешнее управление. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.

"Главная причина в том, что власти этих стран (Украины и Грузии - прим. ТАСС) проявили несостоятельность и сделали это в условиях, когда над ними всячески желали установить и в итоге установили внешнее управление с единственной целью, чтобы оторвать их от России, чтобы взять их в сферу влияния НАТО, что также прямо противоречит принципу неделимости безопасности, потому что отказ от сфер влияния - один из его компонентов", - отметил он.

Саакашвили объявил войну

"В 2008 году, когда в Бухаресте на саммите НАТО были произнесены заклинания о том, что Грузия и Украина будут в НАТО, господину [Михаилу] Саакашвили (бывшему президенту Грузии - прим. ТАСС) просто снесло голову. Он потерял разум, отдав приказ атаковать мирный город Цхинвал и позиции российских миротворцев", - продолжил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что ответные действия Москвы были нацелены на то, чтобы предотвратить акт геноцида в отношении жителей Южной Осетии, и находились "в полном соответствии с требованиями международного права".

"В ответ на атаку на российских миротворцев, которые находились на территории Грузии в соответствии с мандатом, одобренным ОБСЕ, и с согласия Тбилиси, мы направили туда войска, - напомнил он. - Это было объявление войны [со стороны Саакашвили]. Тут никакого другого толкования международное право не дает".

"Ну, а потом для того, чтобы защитить эти народы [Абхазии и Южной Осетии] в их стремлении обеспечить свою независимость, когда они провели соответствующие референдумы и попросили о признании, мы их признали и разместили там по их просьбе военные базы, чтобы у грузин больше даже мыслей не появлялось совершать подобные преступления", - подчеркнул министр.