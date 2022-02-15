Лавров выразил надежду, что СММ ОБСЕ в Донбассе не повторит судьбу миссии в Косове

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что отзыв некоторыми странами своих представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе действительно связан с формальными причинами и миссия не повторит опыт аналогичной структуры, действовавшей в 1999 году в Косове.

"Мы действительно его [отзыв] сегодня обсуждали, и я надеюсь, что все причины, побудившие отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, действительно связаны с такими факторами, как коронавирусная инфекция, отдых. Потому что зная, что страны, о которых идет речь, на самом деле в авангарде этой террористической информации. Невольно приходит на ум, что у них могут быть и какие-то скрытые мысли", - сказал он во вторник на пресс-конференции.

"Я очень не хотел бы, чтобы повторился печальнейший опыт ОБСЕ 1999 года, когда руководитель миссии ОБСЕ в сербском крае Косово, господин Курт Волкер, гражданин США, раздул абсолютно лживую тему якобы убийства мирных жителей в селе Рачик. Потом было доказано, что эти мирные жители были вооруженными боевиками и погибли в бою, что ЕС впоследствии четко установил", - добавил министр.

Лавров указал на то, что Волкер тогда публично заявил, что был совершен акт геноцида, и единолично объявил об отзыве миссии из Косова. "По сути дела, это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против бывшей Югославии", - отметил глава МИД РФ.

СММ ОБСЕ сообщила в воскресенье, что некоторые государства - участники ОБСЕ приняли решение, что их прикомандированные сотрудники на Украине должны в течение нескольких дней покинуть эту страну, однако миссия продолжит выполнять свой мандат с наблюдателями, размещенными в 10 городах Украины.

СММ ОБСЕ начала свою работу на Украине в марте 2014 года. Решение о ее формировании было поддержано всеми 57 государствами - участниками организации. В состав миссии входит менее тысячи наблюдателей. Мандат миссии подлежит ежегодному продлению.