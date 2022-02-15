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Кризис на Украине

Захарова считает, что Британии пора извиниться за ложь о "вторжении" России на Украину

Глава Форин оффиса Лиз Трасс ранее заявила, что поверит в отсутствие у РФ планов вторгнуться на Украину только после полномасштабного отвода российских войск от границ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Великобритании пора извиниться за всю ложь, которую ее официальные лица говорят в отношении России. Об этом во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, комментируя заявление главы Форин оффиса Лиз Трасс о том, что она поверит в отсутствие у Москвы планов вторгнуться на Украину только после полномасштабного отвода российских войск от границ.

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"Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей", - иронизировала дипломат.

"Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу", - добавила Захарова.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Глава МИД Великобритании 15 февраля выступила с утверждением, что такое вторжение "весьма вероятно".

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария ВладимировнаТрасс, Лиз
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