Лавров заявил, что Россия скоро опубликует свой ответ США и НАТО по вопросам безопасности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия в скором времени опубликует свой ответ на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности, Москве нечего стесняться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Насчет опубликования [ответов России на реакцию Вашингтона и Брюсселя по инициативам о гарантиях безопасности], сейчас должны быть какие-то протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

В понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил с Лавровым реакцию США и НАТО на российские предложения о предоставлении долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. На вопрос главы государства, есть ли шанс договориться по проблемным вопросам с западными партнерами, министр ответил утвердительно, пояснив, что "шанс есть всегда". Он добавил, что российский ответ на предложения Вашингтона и Брюсселя уже готов. По словам Лаврова, проект сформулирован на 10 страницах.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.