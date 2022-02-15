Россия не будет участвовать в консультациях ОБСЕ по Венскому документу

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская сторона не будет принимать участие в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

На вопрос, будет ли Москва участвовать в данных консультациях, он ответил отрицательно. "Нет, не будем, - сказал замминистра. - Если кто-то собирается в какие-то политические игры играть - играйте, а мы все-таки серьезно относимся к инструментам укрепления доверия и безопасности и не дадим использовать их в неблаговидных целях".

"Тем более что те страны, которые сегодня больше всего пекутся о чистоте Венского документа, палец о палец не ударили, чтобы запустить соответствующие процедуры, когда армия Украины бомбила собственных людей и проводила против них настоящую боевую операцию с участием вооруженных сил", - отметил Грушко.

Консультации по запросу Украины представителей государств - участников ОБСЕ в соответствии с Венским документом (ВД-2011) о мерах укрепления доверия и безопасности для разъяснения ситуации с "необычной военной деятельностью" России вдоль российско-украинской границы пройдут во вторник в Вене. Встреча запланирована в закрытом режиме на уровне военно-политических представителей заинтересованных государств этой международной организации.