РФ выступила против решений на возможном заседании на площадке ОБСЕ по Венскому документу

ВЕНА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия выступает против принятия решений на возможном на предстоящей неделе совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил во вторник корр. ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"РФ не будет принимать участие в возможном совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности, а также возражает против принятия решений на таком возможном заседании", - сказал Гаврилов.

Ранее во вторник о возможности инициирования такого заседания 18 февраля заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на встрече будет обсуждаться не только ситуация с перемещением российских войск у украинских границ, а "рекомендации по совместным действиям".