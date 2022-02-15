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Лавров: Запад позитивно ответил на те инициативы России, которые он давно отрицал

Глава МИД РФ констатировал, что на протяжении нескольких лет Брюссель игнорировал предложения Москвы по снижению военной опасности и рисков в Европе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. США и НАТО в своих документах позитивно ответили на те инициативы России по безопасности, которые они долгое время отрицали. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

"Запад в итоге ответил, когда понял, что мы всерьез ведем разговор о необходимости радикальных перемен в сфере евробезопасности, он ответил, ответил позитивно на те инициативы, которые он долгое время отвергал", - сказал глава российского дипведомства.

Лавров констатировал, что на протяжении нескольких лет Брюссель игнорировал предложения Москвы по снижению военной опасности и рисков в Европе. "Мы как бы исходили из того, что натовцы постоянно на словах декларируют и призывают нас принимать меры доверия и снижения военной опасности, но вот все то, о чем я сказал, игнорировалось многие годы. Теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи в том или ином виде, включая необходимость не размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, там воспроизведены как уже инициативы наших партнеров", - обрисовал ситуацию Лавров.

По словам главы МИД, РФ вскоре доработает и передаст западным партнерам свой ответ на их предложения по гарантиям безопасности, в его подготовке Москва исходит из целостности своей позиции. "Я вчера докладывал [президенту России Владимиру] Путину [о текущей ситуации в диалоге с США и НАТО по теме гарантий безопасности] и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые сейчас будут доработаны окончательно и переданы американским и натовским партнерам, исходят из сохранения целостности российской позиции", - отметил Лавров.

По его оценке, шаги по деэскалации ситуации в Европе будут эффективны, только если будет создана необходимая правовая основа. "Вещи, которые мы сейчас перечисляем, они, конечно же, важны в качестве практических шагов по деэскалации, но эти шаги будут эффективными, если под них будет подведен прочный правовой фундамент, и прежде всего в том, что касается толкования принципа неделимости безопасности, который наши западные коллеги бессовестно передергивают и трактуют исключительно как свободу выбора военных альянсов, [а] это, мягко говоря, неправда", - заявил министр иностранных дел РФ.

В связи с этим Москва продолжит вести экспертные консультации с Западом. "Мы продолжим наш диалог по прояснению позиций Запада относительно того, насколько договороспособными являются члены НАТО в части наполнения реальным содержанием принципа неделимости безопасности, и, конечно же, будем вести экспертные консультации по согласованию подходов по специфическим вопросам, будь то ракеты меньшей и средней дальности или меры по снижению военных рисков, - сказал Лавров. - Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать очень неплохой пакетный результат".

Ситуация вокруг предложений России

Президент РФ Владимир Путин в понедельник обсудил с Лавровым полученные ответы США и НАТО на российские предложения о предоставлении долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Министр доложил главе государства о содержании этих посланий, отметив, что по ключевым озабоченностям Москвы Вашингтон и Брюссель дали отрицательный ответ, который Россию удовлетворить не может. При этом министр назвал конструктивной часть ответов. Речь идет о конкретных мерах в отношении ракет средней и меньшей дальности, а также целом ряде предложений по снижению военных рисков, укреплению доверия и военной транспарентности.

США и НАТО 26 января передали РФ письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Теги
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