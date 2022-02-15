Зюганов раскритиковал "Новых людей" за отказ поддержать обращение о признании ДНР и ЛНР

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил ТАСС, что "очень доволен" поддержкой большинством депутатов постановления КПРФ об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик. В то же время политик жестко раскритиковал депутатов фракции "Новые люди", проголосовавших против данной инициативы.

"Я доволен очень, мы справились сегодня, теперь у президента на столе есть дополнительный аргумент <...> Мы убедили большинство, но у меня глубочайшее разочарование [фракцией] "Новые люди", это старые приспособленцы, а не новые люди, ужасное зрелище", - сказал лидер компартии.

Зюганов добавил, что такое обращение - это "шаг в нужном направлении, шаг к миру".

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.

За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, 1 депутат воздержался. При этом Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций. Данный документ набрал лишь 310 голосов в ходе рейтингового голосования. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, постановление "будет подписано незамедлительно и направлено главе государства".

В пресс-службе "Новых людей" сообщили журналистам, что 14 из 15 депутатов фракции голосовали против принятия постановления, 15-й парламентарий - лидер фракции Алексей Нечаев - отсутствовал на заседании из-за коронавируса.