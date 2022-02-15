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Визит Олафа Шольца в Москву

Переговоры Путина и Шольца продолжаются два часа

Президент России и канцлер Германии начали беседу один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля, а затем продолжили разговор за рабочим завтраком

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле продолжаются два часа.

Путин и Шольц начали беседу один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля, продолжили разговор за рабочим завтраком. Об итогах встречи лидеры планируют рассказать на пресс-конференции.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее предположил, что переговоры лидеров "будут продолжительными", так как "тем для обсуждения очень много, [это и] беспрецедентная напряженность в Европе, [и] тема гарантий безопасности для России".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, ОлафВизит Олафа Шольца в Москву
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