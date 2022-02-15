В МИД РФ заявили, что талибы делают первые успехи в борьбе с группировками террористов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже обладает положительными результатами борьбы с террористическими группировками на территории Афганистана. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Замминистра указал, что РФ отмечает усилия новых афганских властей по поддержанию военно-политической стабильности и безопасности, а также налаживанию социально-экономической ситуации в стране.

"В контактах с новым режимом обращаем его внимание на важность борьбы с террористической и наркотической угрозами, исходящими с афганской территории. У талибских властей уже есть положительные результаты борьбы с террористическими группировками на территории Афганистана. В частности, в январе 2022 года был ликвидирован бывший главарь афганской террористической ячейки ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) Фаруки, а также арестован ряд членов террористической организации "Хизб-ут-Тахрир" (запрещена в России) в провинции Тахар. А 6 февраля 2022 года в восточной провинции Нангархар талибам сдались по меньшей мере 50 игиловцев", - сказал замглавы МИД РФ.

"Надеемся, что новые власти будут и далее противодействовать активизации террористов в Афганистане", - добавил он.

Сыромолотов подчеркнул, что Россия со своей стороны готова оказывать содействие в наращивании региональных усилий по укреплению безопасности в рамках таких многосторонних механизмов, как ШОС, ОДКБ и СНГ.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.