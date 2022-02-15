МИД РФ: ОБСЕ не способна эффективно реагировать на трансграничные вызовы безопасности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия в настоящий момент с сожалением констатирует неспособность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) эффективно реагировать на трансграничные вызовы безопасности, включая вопросы антитеррора, из-за односторонних подходов некоторых стран. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Ключевые проблемы контртерроризма обсуждаются также в рамках ОБСЕ, имеющей немалый потенциал в этой сфере. В последние несколько лет российская сторона успешно задействовала площадку антитеррористических конференций ОБСЕ для продвижения наших основополагающих позиций в антитерроре и международных контртеррористических инициатив, - сказал замминистра. - Однако в настоящий момент с сожалением констатируем, что эта масштабная региональная организация оказалась неспособной эффективно реагировать на трансграничные вызовы безопасности, включая антитеррор, из-за односторонних подходов ряда стран, насаждения спорных, неконсенсусных концепций, которые объективно расшатывают современную международно-правовую систему и создают опасные предпосылки для вмешательства во внутренние дела государств".

По словам Сыромолотова, также РФ наблюдает попытки перефокусировать практическую работу ОБСЕ на искусственно выпячиваемые гендерные и правозащитные аспекты, "что не может не сказываться на ее эффективности".