МИД РФ выразил беспокойство террористической угрозой от подконтрольных США районов Сирии

"Наибольшую озабоченность у нас вызывает складывающаяся обстановка на неподконтрольных властям территориях, в частности в Идлибе, а также в Заевфратье и Ат-Танфе, где сохраняется незаконное военное присутствие американцев. Наглядным свидетельством того, что именно оттуда исходит главная угроза международного терроризма, стала недавняя операция США по ликвидации в Идлибской зоне деэскалации главаря ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) Абу Ибрагима [аль-Хашими] аль-Курейши", - сказал замглавы МИД.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Москва озабочена ситуацией на подконтрольных США территориях Сирии, откуда исходит угроза международного терроризма. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Он также напомнил о резонансном нападении в январе текущего года боевиков "Исламского государства" на охраняемую курдскими "Сирийскими демократическими силами" тюрьму Эс-Синаа в Хасеке на северо-востоке Сирии, в результате которого "на свободе оказались несколько сотен опасных террористов".

"Все эти факты указывают на необходимость скорейшего восстановления контроля сирийского правительства на всей территории страны и налаживания эффективного международного сотрудничества с Дамаском в антитеррористической сфере", - заключил Сыромолотов.

20 января банда из 200 боевиков ИГ захватила тюрьму Эс-Синаа в Хасеке, где содержались 3,5 тыс. человек, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях на стороне террористов. Командование курдского альянса СДС при поддержке ВВС США провело масштабную операцию по подавлению мятежа. 26 января курды объявили о восстановлении контроля над Эс-Синаа. В ходе штурма тюрьмы уничтожили свыше 240 террористов. Потери курдов составили 120 бойцов, погибли также семь мирных граждан.

3 февраля пресс-служба Белого дома распространила письменное заявление президента США Джо Байдена, где говорится о том, что американские ВС провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен главарь ИГ аль-Курейши. Согласно источникам агентства Associated Press, при проведении в ночь на четверг операции на сирийской территории, недалеко от границы с Турцией, были убиты не менее 13 человек.