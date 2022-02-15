Юрист заявил, что выездной процесс над Навальным может быть связан с несколькими причинами

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Решение судьи о выездном процессе по новому делу в отношении Алексея Навального может быть связано с коронавирусными ограничениями и соображениями безопасности. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал кандидат юридических наук, адвокат, инициатор сетевого движения "За честный суд" Александр Зорин.

"Решение о месте заседания каждый раз принимает судья, мотивировать свое решение суд не обязан. Мы можем лишь предполагать. Тут могут быть и коронавирусные ограничения, и длительность переезда, и меры безопасности. Я считаю, что в данном случае совокупность причин повлияла на выбор места судебного заседания", - сказал Зорин.

Он отметил, что процедура выездных заседаний в России действует уже как минимум 55 лет. По мнению юриста, несмотря на такой формат заседания, открытость и гласность процесса соблюдена.

Лефортовский суд Москвы во вторник начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Навального на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирский области, где блогер отбывает наказание. Аккредитованные судом журналисты могут наблюдать за ним в режиме видеосвязи. Защита назвала такое решение беспрецедентным.

Навального обвиняют по двум статьям УК - мошенничество и неуважение к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Дело о мошенничестве было возбуждено более года назад. По версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией).

Дважды условно осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.