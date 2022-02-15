Путин заявил, что позиции России и ФРГ по иранской ядерной программе довольно близки

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что позиции Москвы и Берлина по иранской ядерной программе достаточно близки.

На пресс-конференции по итогам переговоров во вторник с канцлером ФРГ Олафом Шольцем глава российского государства рассказал, что обсудил с ним некоторые актуальные международные проблемы, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

"Мы на уровне министерств иностранных дел постоянно находимся в контакте по этому вопросу, и должен отметить, что здесь наши позиции достаточно близки", - подчеркнул российский лидер.