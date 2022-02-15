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Визит Олафа Шольца в Москву
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Путин: все были свидетелями войны в Европе, развязанной НАТО против Югославии

По словам президента России, это "очень плохой пример, но он был"
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что на его памяти уже была война в Европе: Североатлантический альянс развязал ее против Югославии, устроив в том числе бомбардировки Белграда. Российский лидер пояснил, что это плохой пример, "но он был".

"Господин федеральный канцлер только что сказал, что люди его поколения - я отношусь к этому поколению - с трудом себе представляют какую-то войну в Европе", - заметил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава российского государства добавил, что это было сказано применительно к ситуации вокруг Украины.

"Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии", - указал президент РФ. Он напомнил, что тогда состоялась крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц - Белграду. "Это же было. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это очень плохой пример, но он был", - констатировал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, ОлафВизит Олафа Шольца в Москву
Путин заявил, что Россия не хочет войны
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