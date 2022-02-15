Путину доложили об обращении Госдумы по поводу признания ДНР и ЛНР

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что ему доложили об обращении Госдумы по поводу признания независимости ДНР и ЛНР.

"Первое - это голосование в Госдуме. Мне сейчас, только что перед пресс-конференцией, сообщили сотрудники администрации [об этом]", - сказал он журналистам после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По словам президента, в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.

"Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону", - отметил Путин.

Он указал, что возможности для исполнения минских соглашений еще не реализованы, Россия рассчитывает, что решение будет найдено.

Путин напомнил, что "было два проекта, один из них представила "Единая Россия", имеющая подавляющее большинство [в парламенте], а второй проект, более жесткий, - напрямую обращение к президенту о признании этих республик". Голосование, по его словам, было открытым, свободным, партийная дисциплина здесь не действовала, "и большинство депутатов поддержали ту резолюцию, которая была представлена, по сути, оппозиционной партией КПРФ".

"Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений. Мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние власти Киева, и это решение будет найдено", - сказал Путин.

Отсутствие подвижек

Президент России констатировал отсутствие подвижек со стороны Киева по принципиальным пунктам "Минска-2".

"Как известно, киевские власти отказываются от соблюдения минских соглашений, а также договоренностей, достигнутых на более поздних саммитах в "нормандском формате", в том числе в Берлине и в Париже", - сказал глава российского государства.

По словам Путина, "нет подвижек по таким принципиальным моментам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса". "До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и формула бывшего министра иностранных дел Федеративной Республики Германия, а сегодня президента ФРГ господина Штайнмайера, которая была им предложена как компромисс по реализации минских соглашений по ключевым направлениям", - отметил Путин. "К сожалению, и это до сих пор не реализовано", - повторил он.

"Все так же игнорируются возможности мирно восстановить территориальную целостность страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском", - сказал российский лидер. По его словам, "на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения".

"Разумеется, тематика европейской безопасности обсуждалась и в контексте ситуации, сложившейся вокруг урегулирования украинского конфликта", - добавил президент РФ.