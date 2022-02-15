"Москве стесняться нечего". О чем говорил Лавров после встречи с главой МИД Польши

Глава МИД РФ назвал заявления о вторжении на Украину, которое якобы готовит Москва, "информационным терроризмом" и сообщил, что Россия скоро опубликует свою реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия вскоре опубликует свою реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, поскольку ей "стесняться нечего". Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с польским коллегой Збигневом Рау, который также является действующим председателем ОБСЕ.

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Российский министр назвал заявления о вторжении на Украину, которое якобы готовит Москва, "информационным терроризмом" и выразил уверенность, что в случае отказа Киева вступать в Североатлантический альянс многие в Европе вздохнули бы с облегчением. ТАСС собрал ключевые тезисы Лаврова по итогам встречи. "Караван идет" Российские учения, которые на Западе связывают с якобы готовящимся вторжением, "начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано", независимо от того, "кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм": "Караван идет". Спекуляции о связи с планами "вторжения" российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022" являются не более чем "параноидальными сценариями". В ответ на уточнение польского журналиста "то есть вторжения не будет?" Лавров кивнул и, обращаясь к Рау, сказал: "Непонятливый у вас журналист какой-то". Гарантии безопасности Российская реакция на ответы Вашингтона и Брюсселя по гарантиям безопасности вскоре будет не только передана им, но и опубликована: "Нам стесняться нечего".

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В переданных Москве документах Запад "ответил позитивно на те инициативы, которые он долгое время отвергал", включая отказ от размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе. Мысль о возможности для Украины отказаться от членства в НАТО (ее накануне высказал, в частности, посол страны в Лондоне Вадим Пристайко) "будет постепенно пробивать себе дорогу": "Я убежден, что если бы это произошло, многие вздохнули бы с облегчением, в том числе и в Европе". При этом Россия продолжит добиваться ответов о трактовке принципа неделимости безопасности от каждой страны, входящей в ОБСЕ, и отвергает попытки Запада трактовать его "таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечивать безопасность России": "Надо с этим высокомерием заканчивать, и с русофобией надо заканчивать". ОБСЕ и ее миссия Западу выгодно, чтобы ОБСЕ оставалась в "такой гибкой, расплывчатой, невнятной форме", как сейчас, потому что подобной структурой проще манипулировать. Доверие между государствами - участниками организации сейчас находится на "рекордно низком уровне", а "конфронтационные подходы, агрессивная риторика <...> очевидно доминируют над духом сотрудничества, над культурой взаимоуважительного диалога, который всегда был присущ ОБСЕ".