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Путин: дальнейшие действия РФ будут идти "по плану" в зависимости от реальной обстановки

' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. РФ будет в дальнейшем действовать в сфере безопасности "по плану", исходя из реальной обстановки на местах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Первое, что касается того, как Россия будет действовать дальше - по плану. Из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас", - отметил российский лидер, отвечая на вопрос о дальнейших шагах Москвы в нынешней ситуации вокруг Украины.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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