Путин договорился с Шольцем, что стороны подумают, как решить проблемы RT и Deutsche Welle

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Москва и Берлин будут думать, как решить проблемы с вещанием RT DE и Deutsche Welle в Германии и России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером и вопросы работы Deutsche Welle в России, и RT в Федеративной Республике", - сказал глава российского государства.

"Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорились о том, что мы подумаем, как можно эти проблемы решить", - подчеркнул Путин.