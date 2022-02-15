В Думе заявили, что у РФ нет ни планов, ни причин, ни возможностей вторгаться на Украину

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия не обладает ни планами, ни причинами вторгаться на территорию Украины, равно как и подготовленной для такой операции военной инфраструктурой. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Sky News первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

"Мы только что отпраздновали первые 100 дней с начала российского вторжения на Украину, о котором [на Западе] в первый раз объявили больше трех месяцев назад. Ничего так и не произошло и не произойдет. У России нет планов захватывать Украину, у нас нет причин этого делать и военной инфраструктуры для того, чтобы осуществить подобное, тоже нет", - сказал Никонов и добавил, что Москве сложно реагировать на западную риторику, которая является лишь продолжением "бесконечного потока фейков о намерениях России".

Говоря о вероятности "вторжения", Никонов обратил внимание на тесные исторические, культурные и социальные связи между двумя странами.

"Мы не собираемся нападать на дружественную страну. Точка", - сказал он и подчеркнул, что Россия имеет полное право перемещать войска по своей территории и проводить учения, "где и когда захочет".

Никонов также подчеркнул, что у России есть все основания испытывать обеспокоенность по поводу расширения границ НАТО и увеличения военного присутствия альянса в странах Восточной Европы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщало, что российское вторжение на Украину может начаться во вторник, 15 февраля. В опубликованном газетой Politico материале говорится, что президент США Джо Байден в пятницу в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не располагает данными о том, принято ли Россией окончательное решение о "вторжении" на Украину. При этом он добавил, что оно может начаться до 20 февраля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 15 февраля выступила с утверждением, что такое вторжение "весьма вероятно" в ближайшее время. По ее словам, только полномасштабный отвод российских сил от границ Украины позволит развеять опасения Запада по поводу якобы возможного вторжения РФ в эту страну.