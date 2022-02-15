Шойгу встретился в Дамаске с президентом Сирии Асадом

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Дамаск обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы военно-технического сотрудничества и борьбы с терроризмом. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе встречи Сергея Шойгу и Башара Асада были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск по поручению президента России Владимира Путина.

Министр обороны проинформировал президента Асада об учениях российских ВМФ и ВКС в Средиземном море. "Глава российского военного ведомства проинформировал президента Сирии о проводимом в восточной части Средиземного моря учении Военно-морского флота России", - сказали в ведомстве.