Путин призвал решать вопрос о невступлении Украины в НАТО в ближайшее время мирным путем

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия хочет, чтобы вопрос о невступлении Украины в НАТО был решен в ближайшее время мирными средствами в ходе переговоров. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез", - сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что откладывание вступления Украины в НАТО на будущее совершенно ничего не меняет для России в исторической перспективе. Он также указал на ненадежность заверений западных коллег по этому вопросу.

"Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Что значит "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того, обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО, - отметил российский лидер. - Говорят, [что] это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего".

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

В понедельник Путин провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которой обсудил полученные ответы США и НАТО на российские предложения о предоставлении долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Министр отметил, что по ключевым озабоченностям России США и НАТО дали отрицательный ответ, который Москву удовлетворить не может. При этом Лавров назвал конструктивной часть ответов. Речь идет о конкретных мерах в отношении ракет средней и меньшей дальности, а также целом ряде предложений по снижению военных рисков, укреплению доверия и военной транспарентности.