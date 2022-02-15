Россия не хочет войны и верит в минские соглашения. Итоги встречи Путина и Шольца

Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула свои предложения по гарантиям безопасности в Европе, и надеется, что на переговорах принципиальные для нее пункты все-таки будут учтены. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Первая личная встреча лидеров с момента вступления Шольца в должность продлилась чуть больше трех часов и получила высокую оценку от обоих: российский президент отметил ее деловую атмосферу, а германский канцлер - что ни одна тема не была упущена. ТАСС собрал ключевые заявления по итогам разговора. РФ не хочет войны Россия, подчеркнул Путин, не хочет войны: "Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну".

При этом, напомнил он, в свое время НАТО развязала войну - против Югославии: "Это плохой пример, но он был". После слов Шольца, что тогда альянс хотел предотвратить геноцид, президент отметил, что происходящее сейчас в Донбассе - "это и есть геноцид". На вопрос о дальнейших действиях Москвы в ситуации вокруг Украины президент ответил словами "по плану". Складываться он, пояснил Путин, будет исходя "из реальной обстановки на местах", которая зависит не только от России. Германский канцлер повторил, что на Западе очень озабочены сосредоточением российских войск близ границ Украины, но не считают исчерпанными возможности дипломатии: "Сейчас речь должна идти о том, чтобы решительно и мужественно работать над мирным разрешением этого кризиса". Шольц также назвал "хорошим знаком" возвращение части российских войск в места постоянной дислокации, о котором утром объявили в Минобороны РФ: "Мы надеемся, что эта тенденция продолжится". Переговоры по гарантиям безопасности Москва, заверил Путин, будет стремиться к решению вопросов безопасности дипломатическим путем и готова обсуждать инициативы, которые содержатся в ответах США и НАТО, но только в комплексе с пунктами, которые представляют для нее "первостепенную ценность и первостепенное значение".

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У России, отметил президент, есть опасения, что Запад может необоснованно затягивать переговоры, и она намерена не допустить этого - вопрос о гарантиях, что Украина не вступит в НАТО, должен быть решен "сейчас, прямо сейчас". При этом РФ, по его словам, не устроят заверения, что Киев не станет членом альянса в ближайшее время: "Говорят, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе?" Канцлер Германии повторил, что расширения НАТО на восток в повестке дня нет и "каждый точно это знает". Он признал, что позиции сторон по гарантиям безопасности расходятся, но назвал правильным уже то, что Запад ответил на предложения России, а та нашла в них "некоторые положительные пункты". Минские соглашения Комментируя обращение Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, Путин отметил, что депутаты "ориентируются на общественное мнение, <...> тонко его чувствуют", а подавляющее большинство россиян "сочувствуют жителям Донбасса".

Однако, добавил он, возможности минских соглашений не исчерпаны, несмотря на отказ Украины их соблюдать: "Мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние власти Киева <...>". По словам Шольца, минских соглашений должны придерживаться все, включая Украину и Россию, а признание независимости Донецка и Луганска "было бы политической катастрофой". В понедельник после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским канцлер отметил, что Киев планирует вынести на обсуждение законопроекты об особом статусе Донбасса и местных выборах, которые предполагаются минскими договоренностями. "Северный поток - 2" Путин вновь подчеркнул, что "Северный поток - 2" - "чисто коммерческий проект, <...> никакой политической окраски здесь нет". Газопровод готов к эксплуатации с декабря 2021 года, и сроки ее начала зависят только от германского регулятора, который проводит процедуры сертификации.

Президент также напомнил, что немцы должны благодарить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, поддержавшего строительство "Северного потока - 1", за низкие цены на газ, который республика получает из России по долгосрочным контрактам: "Пусть немецкий гражданин откроет кошелек, посмотрит и ответит на вопрос, готов ли он в три-пять раз больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение и тепло. И если ему не хочется это делать, пусть скажут спасибо господину Шредеру, потому что это его результат, результат его работы". Шольц при этом уклонился от ответа на вопрос, попадет ли "Северный поток - 2" под санкции, которые Запад обещает ввести в случае "вторжения" России на Украину. RT и Deutsche Welle Путин и Шольц, по словам российского лидера, обсуждали вопросы работы RT в Германии и Deutsche Welle в России.

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