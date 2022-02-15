Посольство РФ: ратификация пограндоговора с Россией "стоит на месте" из-за Эстонии

ТАЛЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Процесс ратификации пограндоговора между Россией и Эстонией стоит на месте из-за позиции балтийской республики. Об этом во вторник сообщило в ответ на вопрос ТАСС посольство РФ в Таллине.

"Нельзя не согласиться с тем, что ратификация пограничных договоров будет способствовать стабилизации двусторонних отношений, но для этого, в первую очередь, официальный Таллин должен предпринять конкретные шаги, - говорится в комментарии диппредставительства. - Учитывая то, что в 2005 году именно Эстония фактически заблокировала ратификацию аналогичных соглашений, Россия вправе ожидать, что подобный сценарий не повторится. К сожалению, процесс ратификации по-прежнему стоит на месте из-за позиции Эстонии. Соответствующий ратификационный пакет был внесен правительством Российской Федерации и находится в Государственной думе с марта 2015 года".

Как отметило посольство, выступая в Рийгикогу (парламенте Эстонии) 15 февраля, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что Эстония проявляет конструктивный подход и готова продвигаться в вопросе российско-эстонских пограндоговоров, однако для этого якобы требуется политическая воля со стороны России.

"Подобные оценки не могут быть признаны корректными", - указали российские дипломаты.

"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности ратифицировать указанные соглашения в том виде, в котором они были подписаны, - подчеркнуло диппредставительство. - В то же время эстонские партнеры настойчиво пытаются привязать к процессу ратификации Тартуский мирный договор 1920 года, утративший силу в 1940 году. Любые попытки реанимировать этот исторический документ и ввести его в современный международно-правовой оборот неуместны".

Посольство РФ также обратило внимание на тот факт, что в Рийгикогу первое чтение по ратификации пограндоговора состоялось в ноябре 2015 года, однако второго так и не было, в то время как в России для ратификации договора требуется одно чтение.

"Парламентские выборы в Эстонии в марте 2019 года "обнулили" процесс ратификации с эстонской стороны, - заявило диппредставительство. - Ни одно из правительств Эстонии после этого не вносило соответствующие документы в Рийгикогу. Таким образом, перспективы ратификации пограндоговоров в настоящее время зависят только от политической воли эстонских властей".

О ратификации пограндоговора

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском договоре 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.