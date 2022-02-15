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Посол РФ в Словакии изложил парламентариям страны взгляд России на безопасность в Европе

Игорь Братчиков подчеркнул приверженность России Основополагающему акту и Хартии европейской безопасности ОБСЕ, а также договоренностям, достигнутым с государствами-членами НАТО

ПРАГА, 15 февраля. /ТАСС/. Посол России в Словакии Игорь Братчиков изложил во вторник взгляд РФ на ситуацию в сфере безопасности Европы на заседании комитета по международным делам Национального совета (парламента) республики, на котором рассматривалось положение на российско-украинской границе. Видеозапись с заседания выложена в Facebook.

"Эта ситуация [в сфере европейской безопасности] стремительно деградирует и одновременно в общественном пространстве развернута истеричная, на грани психоза, кампания о якобы готовящейся Россией войны с Украиной, - отметил посол. - Ситуация в сфере безопасности Европы для России чрезвычайна важна".

Братчиков, отвечая на вопросы депутатов, подчеркнул приверженность РФ Основополагающему акту и Хартии европейской безопасности ОБСЕ, а также договоренностям, достигнутым с государствами-членами НАТО. Словацкие парламентарии высказались за необходимость урегулирования разногласий между РФ и Украиной исключительно политическими методами.

"Мы поддерживаем переговоры перед любым силовым решением [ситуации на российско-украинской границе]. Отвергаем решение с помощью военной силы. Осуждаем акты, противоречащие международному праву", - говорится в постановлении комитета по международным делам, принятом по итогам заседания. К участию в нем был также приглашен посол Украины в Словакии, изложивший взгляд киевских властей.

Теги
УкраинаСловакияРоссия
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