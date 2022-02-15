Кризисная дипломатия. Зачем канцлер Германии приезжал в Киев и Москву

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил во вторник блиц-визит в Москву, где на переговорах с президентом России Владимиром Путиным обсудил широкий круг актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня. А поскольку в российскую столицу германский лидер прибыл из Киева, да и проходил его визит в канун 16 февраля, то есть объявленной Вашингтоном даты "нападения" России на Украину, то центральной темой переговоров стало снижение напряженности на юго-западных рубежах РФ.

И хотя российские представители на самых разных уровнях неоднократно заявляли об отсутствии даже малейшего намерения на кого-либо "нападать", дискуссии Шольца в Киеве и Москве проходили именно под девизом "предотвратить войну". В этой привязке германская сторона рассматривала и предложения России о мерах укрепления безопасности и доверия в Европе, и перспективы урегулирования в Донбассе, и новые предполагаемые санкции Запада против РФ.

В Берлине поездки канцлера в Киев и Москву назвали "частью согласованной с партнерами кризисной дипломатии". Очевидно, Шольц, как до него президент Франции Эмманюэль Макрон, ставил своей задачей "прозондировать почву", выяснить намерения Москвы и наметить векторы дискуссии по предложениям Москвы о безопасности в Европе.

Минский процесс

И в Киеве, и в Москве канцлер Германии выражал "сильную обеспокоенность" по поводу "развертывания российских войск" на границе с Украиной и призывал Россию сделать "четкие шаги по деэскалации нынешней напряженности". Говоря о том, что "дипломатические усилия пока не исчерпаны" и все еще существуют возможности для урегулирования ситуации вокруг Украины путем переговоров, Шольц акцентировал внимание на "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) и задачах полного исполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

На пресс-конференции в Киеве Шольц сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что Украина "вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу [Донбасса] и местных выборов". При этом, правда, он не уточнил, о каком обсуждении идет речь - то ли в трехсторонней контактной группе, то ли в украинском парламенте. Сам же Зеленский на той же пресс-конференции не обмолвился и словом ни о каких законопроектах. Ранее украинские официальные лица неоднократно публично отказывались от выполнения политической части минских соглашений.

В Москве Шольц тоже пообещал, что законопроекты, связанные с особым статусом Донбасса, проведением в регионе выборов, конституционной реформой на Украине "будут представлены и будут обсуждаться в трехстороннем формате Украины, России, ОБСЕ и других участников". По словам канцлера, минский процесс "должны все поддерживать и никто - задерживать".

Шольц также отреагировал на принятое во вторник Госдумой обращение к президенту РФ о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. По мнению канцлера, такое признание стало бы "нарушением минских договоренностей" и "политической катастрофой".

В ответ Путин заметил, что решение проблем Донбасса должно происходить "исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений".

"Мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние власти Киева, и это решение будет найдено", - сказал российский лидер, напомнив, что Киев до сих пор не предпринял никаких шагов для реализации его обязательств по политическому урегулированию.

Украина и НАТО

По данным некоторых источников, во время визита в Киев канцлер ФРГ пытался донести до украинского руководства мысль о том, что отказ, хотя бы на время, от курса на вступление в НАТО помог бы снять озабоченности России и способствовать деэскалации. Косвенным подтверждением этого стали слова Зеленского о том, что "сегодня много журналистов и много лидеров немножко намекают Украине о том, что можно не рисковать, не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией Российской Федерации".

Шольц в Киеве по этому вопросу не высказывался, в Москве же он заявил, что дальнейшее расширение НАТО на восток, в том числе за счет приема Украины, "не значится в повестке дня". "Каждый точно это знает", - добавил канцлер.

Его собеседника такое заявление не удовлетворило. "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Что значит "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того, обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего", - отреагировал Путин.

"Поэтому, - подчеркнул он, - мы хотим решить этот вопрос сейчас, прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами".

Санкции и "Северный поток - 2"

Если во время пресс-конференции в Киеве украинский президент старательно обходил тему исполнения минских соглашений, то, напротив, он активно поднимал вопрос о введении новых, в том числе превентивных санкций против России. Особенно активно Зеленский настаивал на недопустимости ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", который Киев называет геополитическим оружием.