Кризисная дипломатия. Зачем канцлер Германии приезжал в Киев и Москву

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил во вторник блиц-визит в Москву, где на переговорах с президентом России Владимиром Путиным обсудил широкий круг актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня. А поскольку в российскую столицу германский лидер прибыл из Киева, да и проходил его визит в канун 16 февраля, то есть объявленной Вашингтоном даты "нападения" России на Украину, то центральной темой переговоров стало снижение напряженности на юго-западных рубежах РФ.
И хотя российские представители на самых разных уровнях неоднократно заявляли об отсутствии даже малейшего намерения на кого-либо "нападать", дискуссии Шольца в Киеве и Москве проходили именно под девизом "предотвратить войну". В этой привязке германская сторона рассматривала и предложения России о мерах укрепления безопасности и доверия в Европе, и перспективы урегулирования в Донбассе, и новые предполагаемые санкции Запада против РФ.
В Берлине поездки канцлера в Киев и Москву назвали "частью согласованной с партнерами кризисной дипломатии". Очевидно, Шольц, как до него президент Франции Эмманюэль Макрон, ставил своей задачей "прозондировать почву", выяснить намерения Москвы и наметить векторы дискуссии по предложениям Москвы о безопасности в Европе.
Минский процесс
И в Киеве, и в Москве канцлер Германии выражал "сильную обеспокоенность" по поводу "развертывания российских войск" на границе с Украиной и призывал Россию сделать "четкие шаги по деэскалации нынешней напряженности". Говоря о том, что "дипломатические усилия пока не исчерпаны" и все еще существуют возможности для урегулирования ситуации вокруг Украины путем переговоров, Шольц акцентировал внимание на "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) и задачах полного исполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
На пресс-конференции в Киеве Шольц сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что Украина "вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу [Донбасса] и местных выборов". При этом, правда, он не уточнил, о каком обсуждении идет речь - то ли в трехсторонней контактной группе, то ли в украинском парламенте. Сам же Зеленский на той же пресс-конференции не обмолвился и словом ни о каких законопроектах. Ранее украинские официальные лица неоднократно публично отказывались от выполнения политической части минских соглашений.
В Москве Шольц тоже пообещал, что законопроекты, связанные с особым статусом Донбасса, проведением в регионе выборов, конституционной реформой на Украине "будут представлены и будут обсуждаться в трехстороннем формате Украины, России, ОБСЕ и других участников". По словам канцлера, минский процесс "должны все поддерживать и никто - задерживать".
Шольц также отреагировал на принятое во вторник Госдумой обращение к президенту РФ о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. По мнению канцлера, такое признание стало бы "нарушением минских договоренностей" и "политической катастрофой".
В ответ Путин заметил, что решение проблем Донбасса должно происходить "исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений".
"Мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние власти Киева, и это решение будет найдено", - сказал российский лидер, напомнив, что Киев до сих пор не предпринял никаких шагов для реализации его обязательств по политическому урегулированию.
Украина и НАТО
По данным некоторых источников, во время визита в Киев канцлер ФРГ пытался донести до украинского руководства мысль о том, что отказ, хотя бы на время, от курса на вступление в НАТО помог бы снять озабоченности России и способствовать деэскалации. Косвенным подтверждением этого стали слова Зеленского о том, что "сегодня много журналистов и много лидеров немножко намекают Украине о том, что можно не рисковать, не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией Российской Федерации".
Шольц в Киеве по этому вопросу не высказывался, в Москве же он заявил, что дальнейшее расширение НАТО на восток, в том числе за счет приема Украины, "не значится в повестке дня". "Каждый точно это знает", - добавил канцлер.
Его собеседника такое заявление не удовлетворило. "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Что значит "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того, обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего", - отреагировал Путин.
"Поэтому, - подчеркнул он, - мы хотим решить этот вопрос сейчас, прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами".
Санкции и "Северный поток - 2"
Если во время пресс-конференции в Киеве украинский президент старательно обходил тему исполнения минских соглашений, то, напротив, он активно поднимал вопрос о введении новых, в том числе превентивных санкций против России. Особенно активно Зеленский настаивал на недопустимости ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", который Киев называет геополитическим оружием.
"Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа через территорию Украины", - заявил Зеленский, потребовав от Берлина "эффективной поддержки украинского государства в энергетической сфере".
"В случае, если дело дойдет до военной агрессии против Украины, мы начнем действовать, и это будут очень масштабные меры, которые серьезно повлияют на развитие экономики России", - пообещал в ответ Шольц, добавив, что Германия находится на стороне Украины и уже оказала ей финансовую помощь в размере €2 млрд. Канцлер заверил Зеленского в готовности "с той же решимостью продолжать поддержку" и даже объявил "о быстрой выплате €150 млн из текущего несвязанного кредита", однако и словом не упомянул "Северный поток - 2", тем самым подтвердив, что у Берлина имеется собственное мнение по поводу проекта газопровода, которое не во всем совпадает с мнением Вашингтона и Брюсселя.
В Москве Шольц тоже уклонился от ответа на прямо поставленный вопрос о возможных санкциях в отношении "Северного потока - 2". По его словам, важно избежать вооруженного конфликта на Украине, а не "указывать друг на друга пальцем".
Гораздо более определенно высказался российский лидер, напомнивший, что "Северный поток - 2" призван укрепить энергобезопасность в Европе и является "чисто коммерческим проектом", не имеющим никакой политической окраски. Путин также напомнил, что Россия готова продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну, естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система будет в исправном техническом состоянии".
В целом визит Шольца в Киев и Москву показал, что между Россией и Германией существуют заметные различия в подходах, но есть и точки соприкосновения, которые дают возможность для продолжения переговорного процесса.