Двое сирийских военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны боевиков

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих погибли при обстрелах со стороны боевиков в разных провинциях страны, девять ранены, пострадал один мирный житель. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"В результате минометных обстрелов, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Басратун, Урум-Эль-Кубра и Джуб-Кас, погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих, а также ранение получил один мирный житель", - сообщил он, комментируя обстрелы в провинции Алеппо.

По его словам, также в результате минометных обстрелов, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Руайха, Хазарин и Эль-Фататуат провинции Идлиб, погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих. В районе населенных пунктов Джубас и Мелладжа в провинции Идлиб ранены двое сирийских военнослужащих. В районе населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо ранен один сирийский военнослужащий.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ, ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Джубас и Мелладжа ранены двое сирийских военнослужащих", - отметил Журавлев.

Всего же, по словам представителя Минобороны России, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в России). "В провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Идлиб - пять обстрелов", - уточнил он.

Активизация обстрелов со стороны боевиков и увеличение числа жертв среди сирийских военнослужащих произошли на фоне состоявшейся во вторник инспекции министром обороны России Сергеем Шойгу российской авиабазы Хмеймим в Сирии.