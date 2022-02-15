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Зампостпреда РФ при ООН сравнил с паранойей раскручивание историй о "вторжении" на Украину

Истории о "вторжении" РФ на Украину не находят подтверждения, подчеркнул Дмитрий Полянский

ООН, 15 февраля. /ТАСС/. Раскручивающие истории о гипотетическом "вторжении" России на Украину, которые не находят подтверждения, должны обратиться к хорошему врачу. Об этом заявил во вторник журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Я предсказывал это (что в случае возвращения части войск РФ с учений западные страны станут приписывать это себе в качестве успеха по деэскалации) три недели назад, что кто-то заявит, будто это явилось результатом давления на Россию, - отметил Полянский. - Ничего не произошло, ничего не происходит, но им (западным странам) надо [поставить себе в] заслугу то, что якобы произошло".

"Я думаю, что им нужен хороший доктор. Рекомендую [обратиться] специалисту, который занимается случаями паранойи", - сказал он.

Дипломат подчеркнул важность выполнения Украиной минских договоренностей. "Это ключевой момент, который должен привести к деэскалации ситуации", - добавил Полянский.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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