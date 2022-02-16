Путин проведет переговоры с президентом Бразилии в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду встретится со своим коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару, который накануне прибыл в РФ с официальным визитом.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на встрече планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами называл такую встречу "хорошей возможностью, чтобы обменяться мнениями по наиболее горячим темам, которые сейчас на мировой повестке дня", и отмечал, что в России с нетерпением ждут визита Болсонару. По итогам переговоров планируются заявления для прессы.

Путин пригласил своего бразильского коллегу в РФ в декабре прошлого года. Тогда российский лидер обратил внимание, что страна продолжит последовательно укреплять двустороннее взаимодействие с Бразилией на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях. Президент РФ также оценил работу государств в рамках форума БРИКС и Группы двадцати. Через несколько дней после этого Болсонару заявил, что принял приглашение и оно для него - "радость и большая честь".

О визите Болсонару

Президент Бразилии прибыл в Москву 15 февраля в середине дня, кадры с церемонии торжественной встречи в аэропорту транслировались в аккаунте политика на Facebook. Болсонару у трапа встречал посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

Глава латиноамериканской республики пробудет в Москве до 17 февраля. Ранее он называл в числе приоритетных вопросов своего визита обсуждение сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетике и в оборонной сфере. Болсонару также подчеркивал, что бразильская сторона не намерена затрагивать вопрос об обострении отношений России и НАТО вокруг Украины, несмотря на давление со стороны Вашингтона и призывы из Киева. В целом президент Бразилии говорил, что не сомневается в успехе поездки в Москву.

По информации бразильских СМИ, Болсонару также намерен встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и принять участие в мероприятии, на котором будут присутствовать представители предпринимательского сообщества двух стран, в частности производители удобрений, а также энергетического сектора - атомной энергетики и газодобычи.

Из российской столицы, как намечается, Болсонару должен вылететь в Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Подготовка к визиту президента Бразилии в Москву проходила в обстановке дипломатического давления со стороны США, которые пытались добиться отмены поездки. Как отмечала газета Folha de S.Paulo, цель таких усилий Вашингтона заключалась в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. По сведениям издания, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита, поскольку, по оценкам Белого дома, факт приема Путиным Болсонару послужит сигналом того, что "Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права".