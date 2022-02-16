Матвиенко заявила, что Россия сделает все, чтобы войны с Украиной никогда не было

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала дикостью даже мысль о войне с Украиной, отметив, что Россия сделает со своей стороны все, чтобы не допустить такого развития событий.

"Наша позиция четко сформулирована главой российского государства: мы со своей стороны сделаем все, чтобы войны с Украиной не было. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда!" - заявила спикер Совфеда в интервью "Парламентской газете", опубликованном в среду на ее официальном сайте.

Она отметила, что Россия и Украина веками жили вместе, в одном государстве, и "связаны тысячами нитей". "Для нас даже сама мысль о войне - абсолютная дикость. Конечно, сейчас отношения между нашими странами, мягко говоря, переживают не лучшие времена. Тем не менее я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем", - добавила Матвиенко.

Она убеждена, что объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет. "И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, определенные силы в США и на Западе в целом стремятся втянуть Украину в войну с Россией, "принуждают к ней Киев, накаляя международную обстановку". "Одновременно Североатлантический альянс уже начал военное освоение территории Украины. Полным ходом идет накачка ее вооруженных сил военной техникой, боеприпасами, оружием, в том числе наступательным. Расчет упомянутых сил - на создание очагов нестабильности вокруг российских границ. Ничего нового для нас в такой стратегии нет", - отметила сенатор.

Вместе с тем Матвиенко считает логичным, что в сложившейся ситуации Россия "вынуждена принять меры по укреплению безопасности страны, ее жителей, задействовать весь комплекс мер: политических, дипломатических, военных, информационны". "Что и делается", - сказала она.

Об ответе РФ на агрессию Украины

Россия не бросит одних в беде жителей Донецкой и Луганской народных республик в случае вторжения на их территорию украинской армии, ответ будет соразмерен масштабам агрессии, заявила Матвиенко.

"В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения Вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановке", - заявила она.

Говоря о настроениях в российском обществе, спикер Совфеда категорично заявила, что в России никто не хочет войны, "ни с Украиной, ни с кем бы то ни было". "Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже", - добавила она.

Российская молодежь, как отметила Матвиенко, сформировалась "в значительной степени в демилитаризованном обществе". "Наша молодежь замечательна, умна, трудолюбива, патриотична, и ей чужда агрессия - считаю, кстати, это значительным достижением", - подчеркнула сенатор.

Председатель верхней палаты парламента также отметила, что 30 лет назад украинский народ сделал свой выбор, и Россия относится к нему с уважением. По словам спикера Совфеда, только украинскому народу решать, "что делать, как жить, каким партиям, политикам доверить судьбу страны". "В том, что сегодня Украина вновь находится на перепутье, сомнений нет. Потому она должна четко осознавать последствия каждого следующего шага. От этого зависит, по какому пути пойдет украинская история", - указала Матвиенко.

Она убеждена, что реальное обновление и действительное развитие Украины невозможно без безусловного выполнения Минских соглашений. "Это, можно сказать, первый шаг, точка отсчета. В противном случае страна обречена оставаться в том состоянии, в каком находится сейчас: обремененной конфронтацией с Россией, внутренним вооруженным конфликтом, со слабой государственной властью, неспособной эффективно управлять страной", - добавила сенатор.

О США

США вряд ли позволят украинским властям пойти по пути нормализации отношений с Россией, даже если сам Киев захочет этого, считает спикер Совета Федерации.

"Главную проблему в наших отношениях с Украиной я вижу в том, что она не самостоятельна в своей и внешней, и внутренней политике. Киевские власти находятся под управлением Вашингтона. И за его покровительство они вынуждены платить противостоянием России", - сказала Матвиенко.

"Но даже если бы Киев вдруг пожелал встать на путь нормализации отношений с нами, США это вряд ли позволили бы. Иллюзий тут питать не надо. И это, разумеется, не способствует как урегулированию ситуации в Донбассе, так и улучшению российско-украинских отношений. Во властных кругах Киева сейчас просто не с кем вести плодотворный диалог", - добавила она.

По словам спикера Совфеда, нынешний украинский режим не принимает самостоятельных решений, особенно в том, что касается выполнения взятых внешнеполитических обязательств. "Политическую жизнь Украины сегодня во много определяет "улица" - экстремисты, русофобы, националисты, неонацисты. Что, безусловно, делает ситуацию на Украине непредсказуемой, а страну - плохо управляемой", - заявила Матвиенко.

О ситуации в мире

Матвиенко считает, что текущая ситуация в мире по взрывоопасности сопоставима с Карибским кризисом 1962 года.

"Пусть не без трудностей, осложнений, но идет становление нового мирового порядка, основанного на принципах равноправия, уважения законных интересов друг друга, справедливого сотрудничества. Диктату, гегемонии в нем места нет", - заявила Матвиенко.

"США, их союзники не прекращают попытки остановить, повернуть вспять ход истории. В этом я вижу глубинный смысл нынешней антироссийской кампании, превосходящей по информационно-пропагандистским масштабам, степени агрессивности все предыдущие со времен распада Советского Союза. И эти попытки привели к тому, что сегодня мир оказался в ситуации, которая по взрывоопасности сопоставима с Карибским кризисом 1962 года", - считает Матвиенко.

По ее словам, в настоящее время в мире развернулись процессы, "коренным образом меняющие глобальную конфигурацию сил". Данные изменения происходят не в пользу Запада, продолжила спикер Совфеда. "Если после Второй мировой войны доля США в мировой экономике составляла 50%, то сейчас она порядка 24%, то есть сократилась вдвое. Если после распада Советского Союза военное превосходство Штатов было, можно сказать, абсолютным, то сейчас это далеко не так. В ряду мировых держав Россия, Китай, Индия, на подходе еще несколько государств", - подчеркнула Матвиенко.

Она также отметила, что Россия выступает за создание коллективной системы безопасности для всей Европы и для мира в целом, "потому что безопасность едина и неделима". "Она либо равная для всех, либо это не безопасность, а ее видимость. Грубо говоря, обман. У нас есть основания не доверять устным заверениям Запада. Поэтому настаивали, настаиваем и будем настаивать на юридически закрепленных гарантиях безопасности", - указала председатель СФ.

Россия "продолжает держать дверь для переговоров открытой, несмотря на отказ Запада предоставить ей гарантии безопасности", сказала Матвиенко. Она отметила, что Москва не требует ничего неисполнимого, готова обсуждать предложения оппонентов, искать взаимоприемлемые решения, а также будет продолжать и наращивать диалог по гарантиям безопасности. При этом спикер СФ подчеркнула, что этот диалог не может идти до бесконечности. "Исходное условие остается неизменным - гарантированное обеспечение безопасности страны. Пусть никто не надеется, что Россия пойдет в этом на односторонние уступки. Считаю, шансы на преодоление угрозы, нависшей над миром, имеются. Дело за настроем на компромисс, уважение и соблюдение норм международного права, понимание неприемлемости рисков, которые несет в себе практически любая война в современном мире", - заявила Матвиенко.