В посольстве РФ в Судане заявили, что в стране сохраняется тяжелая политическая ситуация

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Судане с вниманием относится к безопасности находящихся в республике россиян и самого российского диппредставительства в условиях сохраняющейся в Судане тяжелой внутриполитической ситуации и постоянных демонстраций.

"Обстановка для диппредставительства относительно спокойная. Однако сохраняющаяся тяжелая внутриполитическая ситуация и постоянные демонстрации продолжают и дальше приковывать наше внимание к безопасности российских граждан, посольства и его сотрудников", - сообщили ТАСС в посольстве России в Судане.

Уже более трех месяцев в Судане не прекращаются волнения, вызванные решением главнокомандующего армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана объявить чрезвычайное положение в стране, распустить правительство и возглавляемый им управляющий Суверенный совет. Несмотря на его обещания "защитить переходный период" и организовать выборы в середине 2023 года, протестующие требуют немедленного отстранения армии от управления страной. Посреднические усилия не привели к преодолению разногласий между политическими партиями Судана. В разгар кризиса премьер-министр Абдалла Хамдук ушел в отставку.