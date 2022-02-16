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Кризис на Украине

Постпред РФ при ЕС опроверг возможность вторжения России на Украину

Владимир Чижов также подчеркнул бездоказательность подобных суждений

ТАСС, 16 февраля. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в опубликованном в среду в интервью немецкому телеканалу WELT опроверг обсуждаемое суждение о том, что Россия имеет в планах вторжение на украинскую территорию в среду.

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"Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации [ситуации на границе РФ и Украины] также не предвидится", - заявил посол. "Войны в Европе редко начинаются в среду", - заметил он.

Комментируя тезис о скором вторжении на Украину, Чижов также подчеркнул бездоказательность подобных суждений. "Когда вы выдвигаете обвинения, особенно очень серьезные обвинения в адрес России, вы также обязаны предоставить доказательства. В противном случае они являются клеветой", - отметил он.

Вместе с этим, постпред РФ при ЕС вновь призвал страны Запада серьезно отнестись к актуальным проблемам безопасности, на которые указывает Москва. "Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это было бы в интересах всех жителей Европы <...>, а также всех других народов мира", - заключил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
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