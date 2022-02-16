Захарова предложила СМИ США и Британии огласить график "вторжений" России

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", - написала дипломат в своем Telegram-канале в среду.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят". В частности, в опубликованном газетой Politico материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявлял, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.

Российская сторона последовательно отвергала утверждения о "вторжении". В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.