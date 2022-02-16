{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Захарова предложила СМИ США и Британии огласить график "вторжений" России

Официальный представитель МИД РФ обратилась, в частности, к Bloomberg, The New York Times, The Sun

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила СМИ США и Великобритании опубликовать график "вторжений" России на Украину.

На эту тему
"Агрессия России против Украины" как пример технологии фейковой политики
"Агрессия России против Украины"

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", - написала дипломат в своем Telegram-канале в среду.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят". В частности, в опубликованном газетой Politico материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявлял, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.

Российская сторона последовательно отвергала утверждения о "вторжении". В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Теги
УкраинаСШАВеликобританияРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
Новый конкурс на должность мэра Симферополя назначили на 11 марта
Конкурс, который должен был пройти 11 февраля, не состоялся из-за недостаточного числа кандидатов
Читать полностью