Пресс-конференция Путина и Болсонару по итогам переговоров в Москве. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин и бразильский лидер Жаир Болсонару проводят пресс-конференцию по итогам встречи в Кремле.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на встрече планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня.

Путин пригласил своего бразильского коллегу в Россию в декабре 2021 года.