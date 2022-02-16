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Пресс-конференция Путина и Болсонару по итогам переговоров в Москве. Видеотрансляция

Стороны рассмотрели вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин и бразильский лидер Жаир Болсонару проводят пресс-конференцию по итогам встречи в Кремле. 

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на встрече планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня.

Путин пригласил своего бразильского коллегу в Россию в декабре 2021 года.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияБолсонару, ЖаирВизит президента Бразилии в Москву
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