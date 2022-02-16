Глава делегации сообщил, что Россия не участвует в спецзаседании в ОБСЕ

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская сторона не будет участвовать в среду в совместном специальном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ по запросу стран Балтии по вопросу "необычной военной деятельности" на территории Белоруссии. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мы не пойдем на это заседание", - сказал Гаврилов.

По его словам, оно запланировано на 15:00 по венскому времени (17:00 мск).

Гаврилов напомнил, что Россия также не пойдет на возможное такое же совместное заседание, которое должно быть созвано по запросу Украины из-за ситуации вдоль российско-украинской границы.

Польское председательство в ОБСЕ сообщило в среду, что по запросу Эстонии, Латвии, Литвы созвало заседание всех государств-участников по поводу необычной военной деятельности на территории Белоруссии.

В понедельник в ОБСЕ прошли консультации по запросу Латвии, Литвы и Эстонии к Белоруссии о "необычной военной деятельности" в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности. В заявлении белорусской делегации на той встрече говорилось, что Минск не ведет какой-либо значительной военной деятельности, требующей предварительного уведомления, и не считает оправданным применение механизма Венского документа.