ЦИК проведет круглый стол с экспертами по теме онлайн-голосования

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия в конце февраля или начале марта планирует провести круглый стол с участием экспертов по теме дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"В Госдуме будет рассматриваться во втором чтении законопроект, связанный с целым рядом поправок, в первую очередь с дистанционным электронным голосованием. Мы решили провести круглый стол такой, пригласить всех заинтересованных экспертов, в первую очередь тех, кто скептически относится [к ДЭГ], чтобы они высказали нам свои позиции", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, круглый стол может пройти в конце февраля или в начале марта. "Все те, кто заинтересован в том, чтобы позиции были четко определены, выяснены многие вопросы, в том, чтобы провести такой диалог, предметно, откровенно, глубоко обсудить перспективы развития ДЭГ, - всех приглашаем к нам", - отметила глава ЦИК.

Она также выразила надежду, что улучшение в эпидемиологической ситуации позволит провести мероприятие в очно-заочном формате.

Госдума 26 января приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней. Согласно документу онлайн-голосование может проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать Центризбирком.

Памфилова ранее сообщала, что комиссия на выборах в 2022 году планирует немного расширить применение ДЭГ. По ее словам, выбор регионов для проведения онлайн-голосования будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома. На выборах в сентябре 2021 года система ДЭГ применялась в семи регионах РФ - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.