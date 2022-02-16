"Молодая гвардия Единой России" подписала соглашения с молодежными организациями ДНР и ЛНР

КУБИНКА /Московская область/, 16 февраля. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) в ходе съезда подписала соглашения о сотрудничестве с молодежными общественными организациями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в среду сообщила пресс-служба движения.

"На территории республик сегодня проживает порядка миллиона граждан России. Безусловно, многие молодые люди видят свое будущее в тесной связи с Россией. В ходе последних парламентских выборов жители ЛНР и ДНР активно участвовали в голосовании, и мы намерены двигаться здесь синхронно с общественным настроением большинства россиян и жителей республик", - отметил председатель координационного совета МГЕР Антон Демидов.

Сообщается, что партнером МГЕР в ДНР стала "Молодая республика", в состав которой входят более 9 тыс. активистов, а в ЛНР - общественная организация "Молодая гвардия".

Как отметил руководитель "Молодой республики", депутат Народного совета ДНР Кирилл Макаров, подписание соглашения - новая страница в истории молодежной организации. "Очень важно, что теперь мы в рамках "Молодой гвардии" сможем выступать наравне со всеми субъектами РФ, будем полноправными игроками в рамках молодежной политики России. Для нас это действительно очень важно", - подчеркнул Макаров.

В свою очередь председатель "Молодой гвардии" ЛНР Даниил Степанков отметил, что подписание соглашения показывает, что молодежные организации Донбасса и РФ движутся к одной цели.