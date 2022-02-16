Кремль прокомментировал обращение Байдена к россиянам

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращение американского президента Джо Байдена в адрес российского народа с заверениями, что США не считают россиян своими врагами, импонировало бы больше, если бы не сопровождалось постоянными угрозами.

"Наверное, в этом нет ничего предосудительного, и, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать адресованные россиянам слова Байдена.

"Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало", - добавил он.

Как отметил Песков, угрозы санкций и некой реакции со стороны США в адрес России в случае якобы вторжения на Украину уже надоели. "Конечно, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели", - сказал представитель Кремля.

Было бы очень здорово, если бы американский лидер выступил с призывом в адрес украинского народа больше никогда не стрелять друг в друга, сказал Песков. "Кроме того, конечно, еще больше бы это обращение импонировало, если бы президент Соединенных Штатов обратился бы к украинскому народу и призвал бы украинский народ не стрелять друг в друга никогда. Вот это было бы очень здорово", - сказал представитель Кремля.

Переговоры по безопасности

Кремль считает позитивным, что Байден демонстрирует готовность вести с РФ переговоры по безопасности. Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин акцентирует желание и готовность Москвы вступить в переговоры по безопасности. "И, наверное, позитивным является, что и президент США также констатирует готовность начать такие серьезные переговоры", - считает представитель Кремля.

При этом для РФ важно, чтобы те "рациональные зерна", которые есть в ответах Запада по гарантиям безопасности, обсуждались в непосредственной увязке с приоритетными для России темами, добавил Песков.