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Кризис на Украине
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Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, признание этих республик не коррелирует с минскими соглашениями

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР, но такое признание не коррелирует с минскими соглашениями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Какого-то четкого регламента на сей счет не существует", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о дальнейших действиях после получения обращения Госдумы. "Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению", - констатировал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "признание [ДНР и ЛНР] не коррелируется с минскими соглашениями". "Это действительно так", - повторил Песков.

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