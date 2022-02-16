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Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине

РФ не имеет отношения к кибератакам на Украине - Песков.

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Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Кризис на Украине
Песков назвал "весьма противоречивым" мнение Путина о готовности Киева выполнять "Минск-2"
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что "представители украинского руководства делают противоречивые заявления"
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