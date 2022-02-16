Кремль не корректировал работу ночью 16 февраля из-за сообщений о "вторжении" на Украину

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Администрация президента РФ не корректировала свою работу из-за сообщений о планах России по "вторжению" на Украину 16 февраля. Ночью сотрудники Кремля спокойно спали, а утром так же спокойно приступили к рабочим делам, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время и по известной тематике, мы не корректируем нашу работу", - отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что ночь "прошла в штатном режиме, как и положено". "Спокойно спали. А утром так же спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню, который, как вы видите, весьма насыщен", - добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отрицательно ответил на вопрос, не было ли этой ночью каких-то международных контактов. "По ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами", - подчеркнул представитель Кремля.