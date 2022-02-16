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Песков не уточнил дату встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента отметил, что она планируется до конца недели

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в ближайшие дни, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы сообщим вам своевременно", - ответил представитель Кремля на вопрос, состоятся ли переговоры глав России и Белоруссии в пятницу, 18 февраля. "[Дата] уточняется, мы рассчитываем, что до конца недели эти контакты состоятся", - добавил Песков.

Лукашенко в понедельник заявил, что планирует "в ближайшее время" встретиться с российским коллегой. По его словам, на этой встрече лидеры примут решение о том, когда, в какие сроки и по какому графику выводить Вооруженные силы РФ после учений из Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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