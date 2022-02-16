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Кризис на Украине
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Песков назвал "весьма противоречивым" мнение Путина о готовности Киева выполнять "Минск-2"

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что "представители украинского руководства делают противоречивые заявления"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина сложилось "весьма противоречивое" мнение о готовности Киева выполнять минские договоренности. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в среду.

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"Мнение весьма противоречивое", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какое мнение сложилось у российского лидера по итогам его переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем о готовности Киева начать предпринимать шаги по выполнению "Минска-2".

Песков отметил, что "представители украинского руководства делают противоречивые заявления". "С одной стороны, в Киеве звучит заявление о приверженности минским договоренностям. С другой стороны, звучит заявление, что реализация минских договоренностей будет означать крах Украины. С третьей стороны, в Киеве звучит заявление о том, что на каких-то эфемерных российских условиях они не будут выполнять минские договоренности, - уточнил он. - Поэтому, к сожалению, выводы очень и очень противоречивы, а главное, де-факто ситуация, когда по прошествии многих лет Украина так или иначе увиливает от исполнения минского комплекса мер - она налицо", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

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